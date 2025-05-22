〈台幣〉月底恐慌拋匯再現？連3升險守30元改寫逾2年收盤新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-22 19:14

‌



近期美債又掀拋售聲浪，帶動亞幣一波升勢，新台幣兌美元今 (22) 日盤中一度升逾 1.5 角，距離衝破 30 元整數關卡只差臨門一腳，不過，在央行強勢穩匯下，終場升幅收斂，升值 8.8 分，收在 30.07 元，雖未出現 29 字頭，但收盤仍寫下 2 年 3 個月以來的新高價，台北及元太外匯市場總成交值 18.5 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.11 元開盤，隨著拋匯力道出爐，再度升破 30.1 元關卡，盤中最高來到 30.001 元、升值 1.57 角，儘管並未超越 5/5 暴力升值時的高點 29.59 元，但收盤守不住 30.1 元關卡，以 30.07 元作收，為 2023 年 2 月中旬以來的新高。

‌



進入月底，出口商向來有實質拋匯需求，不過，根據《路透》報導，為緩解台幣升值壓力，多家大型出口商上周起接獲央行電話，希望每日賣匯量上限從原來的 2000 萬美元下調至 1500 萬美元，形同每日賣匯額減少 25%，以避免重演台幣暴力升值戲碼，央行展現穩匯決心。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數續跌 0.05%，亞幣普遍走揚，韓元強勢升值 0.61%，日元勁揚 0.59%，新台幣升值 0.29%，新加坡幣升值 0.09%，人民幣小幅升值 0.02%。

穆迪 (Moody’s) 上周將美國債信評等從 AAA 降至 Aa1，此效應持續發酵，導致 30 年期美債殖利率 21 日再度升破 5%，是本周以來第二次。