鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.VESTC-US的目標價調降至127.5元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)提出目標價估值：中位數由132.5元下修至127.5元，調降幅度3.77%。其中最高估值165元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Elastic N.V評價：積極樂觀23位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Elastic N.V今(23日)收盤價為93元。近5日股價上漲3.77%，標普指數下跌1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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