鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估上修至5.71元，預估目標價為67.02元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元上修至5.71元，其中最高估值6元，最低估值5.42元，預估目標價為67.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6(5.71)
|6.4
|6.98
|最低值
|5.42(5.09)
|5.93
|6.05
|平均值
|5.69(5.49)
|6.16
|6.55
|中位數
|5.71(5.51)
|6.16
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|395.91億
|415.04億
|426.51億
|最低值
|371.51億
|383.12億
|413.58億
|平均值
|389.30億
|401.29億
|420.12億
|中位數
|393.71億
|404.21億
|420.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.78
|6.15
|7.36
|4.16
|3.47
|營業收入
|398.88億
|382.75億
|486.91億
|760.11億
|882.58億
詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 銀行撤回平價預測 國防支出助攻歐元升至2025年新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為1,020.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺(INTU-US)EPS預估上修至20.08元，預估目標價為785.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為129.50元
下一篇