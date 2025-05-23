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鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估上修至5.71元，預估目標價為67.02元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元上修至5.71元，其中最高估值6元，最低估值5.42元，預估目標價為67.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6(5.71)6.46.98
最低值5.42(5.09)5.936.05
平均值5.69(5.49)6.166.55
中位數5.71(5.51)6.166.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值395.91億415.04億426.51億
最低值371.51億383.12億413.58億
平均值389.30億401.29億420.12億
中位數393.71億404.21億420.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.786.157.364.163.47
營業收入398.88億382.75億486.91億760.11億882.58億

詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTD

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