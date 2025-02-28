鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為136.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.94元，其中最高估值1.98元，最低估值1.7元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.98(1.82)
|2.62
|2.91
|最低值
|1.7(1.69)
|1.64
|2.05
|平均值
|1.88(1.72)
|2.04
|2.44
|中位數
|1.94(1.71)
|2
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.76億
|17.25億
|20.44億
|最低值
|14.54億
|16.18億
|17.90億
|平均值
|14.70億
|16.78億
|19.17億
|中位數
|14.75億
|16.75億
|19.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.12
|-1.48
|-2.20
|-2.47
|0.59
|營業收入
|4.28億
|6.08億
|8.62億
|10.69億
|12.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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