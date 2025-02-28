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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為136.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.94元，其中最高估值1.98元，最低估值1.7元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.98(1.82)2.622.91
最低值1.7(1.69)1.642.05
平均值1.88(1.72)2.042.44
中位數1.94(1.71)22.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值14.76億17.25億20.44億
最低值14.54億16.18億17.90億
平均值14.70億16.78億19.17億
中位數14.75億16.75億19.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.12-1.48-2.20-2.470.59
營業收入4.28億6.08億8.62億10.69億12.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESTC

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