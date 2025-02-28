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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.VESTC-US的目標價調升至136元，幅度約4.62%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至136元，調升幅度4.62%。其中最高估值150元，最低估值109元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Elastic N.V評價：積極樂觀21位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Elastic N.V今(28日)收盤價為101.41元。近5日股價下跌4.62%，標普指數下跌4.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ESTC市場預估目標價

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