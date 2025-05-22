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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.08元，其中最高估值1.57元，最低估值0.89元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.57(1.57)2.292.763.17
最低值0.89(0.96)1.141.782.79
平均值1.1(1.17)1.542.183.03
中位數1.08(1.13)1.512.083.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.42億60.34億78.45億86.66億
最低值44.60億54.19億65.70億78.27億
平均值45.16億55.53億68.57億83.43億
中位數45.14億55.21億67.95億85.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.87-2.26-2.50-2.55-3.86
營業收入5.92億12.19億20.66億28.06億36.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNOW

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