鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.08元，其中最高估值1.57元，最低估值0.89元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.57(1.57)
|2.29
|2.76
|3.17
|最低值
|0.89(0.96)
|1.14
|1.78
|2.79
|平均值
|1.1(1.17)
|1.54
|2.18
|3.03
|中位數
|1.08(1.13)
|1.51
|2.08
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.42億
|60.34億
|78.45億
|86.66億
|最低值
|44.60億
|54.19億
|65.70億
|78.27億
|平均值
|45.16億
|55.53億
|68.57億
|83.43億
|中位數
|45.14億
|55.21億
|67.95億
|85.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.87
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|-3.86
|營業收入
|5.92億
|12.19億
|20.66億
|28.06億
|36.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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