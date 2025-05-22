鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司SNOW-US的目標價調升至220元，幅度約7.32%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至220元，調升幅度7.32%。其中最高估值250元，最低估值156元。
綜合評級 - 共有49位分析師給予Snowflake公司評價：積極樂觀39位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Snowflake公司今(22日)收盤價為179.12元。近5日股價下跌7.32%，標普指數下跌0.81%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 數據分析新創Databricks以10億美元收購資料庫新創Neon
- AI是第四次工業革命！美科技股仍長期看多 分析師列六大領域30檔個股看俏
- 【波克夏股東會】巴菲特2025最新持股策略曝光：高現金防禦、加碼日本商社與能源股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為215.00元
下一篇