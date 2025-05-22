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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司SNOW-US的目標價調升至220元，幅度約7.32%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至220元，調升幅度7.32%。其中最高估值250元，最低估值156元。

綜合評級 - 共有49位分析師給予Snowflake公司評價：積極樂觀39位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Snowflake公司今(22日)收盤價為179.12元。近5日股價下跌7.32%，標普指數下跌0.81%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SNOW市場預估目標價

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