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鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group CorporationAPG-US的目標價調升至49.5元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對APi Group Corporation(APG-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至49.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值54元，最低估值46元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予APi Group Corporation評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

APi Group Corporation今(22日)收盤價為46.1元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股APG市場預估目標價

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APi Group Corporation46.1+0.39%

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