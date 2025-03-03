鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.16元，其中最高估值1.52元，最低估值0.99元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.52(1.52)
|2.29
|2.89
|3.5
|最低值
|0.99(0.85)
|1.29
|1.81
|2.73
|平均值
|1.16(1.14)
|1.59
|2.17
|3.09
|中位數
|1.16(1.13)
|1.54
|2.14
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.74億
|63.36億
|78.45億
|85.58億
|最低值
|44.15億
|53.24億
|65.40億
|78.44億
|平均值
|44.97億
|55.21億
|68.18億
|82.63億
|中位數
|44.70億
|54.86億
|67.40億
|83.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.87
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|-3.86
|營業收入
|5.92億
|12.19億
|20.66億
|28.06億
|36.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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