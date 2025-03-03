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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.16元，其中最高估值1.52元，最低估值0.99元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.52(1.52)2.292.893.5
最低值0.99(0.85)1.291.812.73
平均值1.16(1.14)1.592.173.09
中位數1.16(1.13)1.542.143.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.74億63.36億78.45億85.58億
最低值44.15億53.24億65.40億78.44億
平均值44.97億55.21億68.18億82.63億
中位數44.70億54.86億67.40億83.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.87-2.26-2.50-2.55-3.86
營業收入5.92億12.19億20.66億28.06億36.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNOW

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