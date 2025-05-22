拜登發言人證實：最後一次前列腺癌篩檢是在2014年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-22 08:50

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據《USA Today》周三（21 日）報導，美國前總統拜登發言人證實，拜登最後一次做前列腺癌篩查檢測是在 2014 年。

該發言人強調，拜登在 5 月 16 日被診斷出患有前列腺癌，他在擔任總統的四年間每年都會做一次體檢，但這些體檢中都沒有包含前列腺特異性抗原（PSA）篩查。

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美國預防服務工作組建議，55 歲至 69 歲男性應考慮定期做 PSA 檢測，但需在醫生的建議下權衡潛在利弊。

拜登辦公室周日發布聲明，宣布拜登被確診患有惡性前列腺癌，癌細胞已擴散至骨骼。

拜登辦公室指出，拜登上周因泌尿系統症狀加劇而發現一個前列腺結節，醫生在進一步評估後在上周五診斷拜登患有前列腺癌。

拜登的前列腺癌在病理分級系統格利森評分（Gleason）被評為 9 分（滿分 10 分），代表癌細胞具快速擴散的風險。