美股重點新聞摘要2025年5月22日
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻
- 美國上周初領失業救濟金人數
- 美國 5 月製造業 PMI
- 美國 5 月服務業 PMI
- 美國 5 月綜合 PMI
- 美國 4 月成屋銷售
股債匯三殺！20 年期美債拍賣慘淡 得標利率為 5.047%
美國財政部週三 (21 日) 標售 160 億美元 20 年期國債，結果反應疲弱，促使美債殖利率至今年新高，顯示市場對美國財政前景的疑慮日益加深。全文詳讀
OpenAI 收購 iPhone 設計之父艾夫 AI 新創 攜手打造下一代裝置
OpenAI 周三 (21 日) 宣布，將以約 64 億美元的全股票交易方式，收購由蘋果 (AAPL-US) 前設計長艾夫 (Jony Ive) 創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創公司 io，展開迄今規模最大的併購案。此舉象徵 OpenAI 正式跨足硬體領域，並尋求打造下一代 AI 裝置的全新運算平台。全文詳讀
彭博：歐盟向美方遞出新貿易提案 為川普談判尋求突破
據《彭博》報導，知情人士稱歐盟已向美國提交了修訂版的貿易提案，希望為歐盟與川普政府間的談判注入新動能。不過，外界對於雙方能否達成共識仍存疑。
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面對輝達解禁呼籲 白宮官員：美國對中晶片禁令不會鬆手
儘管輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 呼籲，美國應放寬對中國的晶片出口管制措施，但白宮高階官員表示，川普政府將維持防止先進人工智慧 (AI) 技術落入中國之手的政策。全文詳讀
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