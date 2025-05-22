美股重點新聞摘要2025年5月22日

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股債匯三殺！20 年期美債拍賣慘淡 得標利率為 5.047%

OpenAI 收購 iPhone 設計之父艾夫 AI 新創 攜手打造下一代裝置

OpenAI 周三 (21 日) 宣布，將以約 64 億美元的全股票交易方式，收購由蘋果 (AAPL-US) 前設計長艾夫 (Jony Ive) 創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創公司 io，展開迄今規模最大的併購案。此舉象徵 OpenAI 正式跨足硬體領域，並尋求打造下一代 AI 裝置的全新運算平台。全文詳讀

