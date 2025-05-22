全球第五大資產！比特幣漲破11萬美元再創歷史新高 全球穩定幣監管進入新紀元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-22 09:55

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (22) 日在亞洲早盤交易中漲破 11 萬美元大關，連 5 日走漲，刷新歷史紀錄，總市值達 2.18 兆美元，躍居全球資產第五位，僅次於黃金及蘋果、微軟、輝達等科技巨頭。這一漲勢與近期多國加強穩定幣監管的政策動向形成共振，全球虛擬資產市場進入合規化發展新階段。

香港立法會昨 (21) 日通過《穩定幣條例草案》，要求在香港發行或銷售錨定法幣的穩定幣發行人必須取得金融管理局牌照，並遵守儲備資產管理、客戶資產分隔、反洗錢等嚴格規定。

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香港特區政府強調，該制度遵循「相同活動、相同風險、相同監管」原則，旨在保障投資者權益，鞏固香港國際金融中心地位。

香港財經事務及庫務局局長許正宇指出，持牌機構將主導零售市場，非法穩定幣廣告亦明令禁止，預計條例年內生效並設過渡期協助業界調整。

太平洋彼岸的美國，參議院也在周二 (20 日) 以 66 票對 32 票通過《2025 年美國穩定幣創新指導與建立法案》（GENIUS Act），允許銀行等金融機構發行穩定幣，但設定 100 億美元以上規模需要聯邦監管、以下由州政府管轄的分級制度，並配套反洗錢、質押等風控措施。

分析師表示，此舉將推動泰達幣 (USDT) 等主流穩定幣業務合法化，同時加劇市場競爭，傳統金融機構恐將加速分食現有市場份額。

2024 年，泰達幣發行商狂攬超百億美元利潤。用戶每兌換 1 枚 USDT 需支付 1 美元儲備金，而發行人僅需維護數位帳戶即可坐享美元儲備投資收益及手續費。這種低門檻、高報酬的模式吸引大量入局者，但泰達幣憑藉先發優勢仍佔據市場主導地位。

隨著監管趨嚴，合規化營運將成產業門檻，而美元透過穩定幣進一步滲透 Web3.0 生態的趨勢將愈發明顯。