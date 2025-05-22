Leuthold Group投資長示警：美國經濟恐因「自我恐懼」陷入衰退

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 03:55

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華爾街 Leuthold Group 投資長拉姆齊 (Doug Ramsey) 近日警告，美國經濟正籠罩在「自我恐懼」的陰影下，恐因消費者信心持續惡化而意外步入衰退。他指出，這種風險將是一種自找的後果，與市場普遍的樂觀情緒形成鮮明對比。

拉姆齊近期在一封給客戶的報告寫到：「消費者對經濟的擔憂可能在無意中將美國推向全面衰退的邊緣。」他認為，這是一種「自我實現的預言」，即消費者先相信經濟會衰退，進而改變消費行為，最終導致實際衰退發生。

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他的擔憂主要源於近期 3 個消費者信心指標的顯著惡化。

第一，美國民眾對未來經濟前景的信心正在急劇下滑。 世界大型企業聯合會 (The Conference Board) 所公佈的消費者預期指數 (Consumer Expectations Index) 在今年 4 月跌至 54.4，創下自 2011 年以來的新低。此數值遠低於 80 的警戒線，而歷史數據顯示，當該指數跌破 80 時，通常意味著經濟衰退風險大幅上升。

第二，美國民眾對物價上漲的擔憂再度升溫。 密西根大學調查的「一年期通膨預期」顯示，消費者對未來 12 個月通膨預期的中位數已攀升至 5%，遠高於去年 11 月的 2.6% 低點。

第三，大多數美國人開始擔心就業市場惡化。 密西根大學的「一年期失業率預期變動」發現，預期未來 12 個月失業率將上升的消費者已連 5 個月增加，在 4 月時達到 67%，是去年 11 月的 2 倍多。

拉姆齊強調，消費者預期在經濟展望中扮演關鍵角色，若民眾因信心不足而縮減支出，將直接對國內生產毛額 (GDP) 形成下行壓力。他預估，即便排除其他因素，光是近期消費者預期指數的下降，就可能導致美國實質 GDP 成長率從目前的約 3% 降至接近於 0。

在拉姆齊發出警示前不久，美國商務部 4 月 30 日公布的初估值也顯示，美國今年第 1 季 GDP 萎縮 0.3%，若下一季度再現負增長，經濟將正式陷入「技術性衰退」。