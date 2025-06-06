加薪條款明年上路！上半年18.5%上班族有加薪 近7成今年薪酸不抱期待

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-06 11:02

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廣大上班族，今年加薪有望嗎？勞動部將於第 3 季召開「最低工資審議會」，各界推估明年最低工資可能調升約 3%。根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達 91.3% 上班族不滿意目前的薪資待遇，上半年有 18.5% 已經加薪，平均加薪 2300 元，還有 14.8% 樂觀表示今年有機會加薪，另外 66.7% 坦言今年加薪恐怕無望。

加薪條款明年上路！逾91%上班哀「薪酸」18.5%有加薪 近7成不抱期待。（圖: shutterstock）

根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達 91.3% 上班族不滿意目前的薪資待遇，進一步詢問今年上半年度有可能被加薪嗎？有 18.5% 表示已經加薪了，平均加薪 2300 元，還有 14.8% 樂觀表示有機會加薪。不過另外 66.7% 坦言今年加薪恐怕無望。進一步詢問沒有被加薪的原因包括：公司沒有定期調薪制度 77.7%、公司獲利不佳 32.9%、部門有潛規則永遠輪不到我 24.3%。

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證交法修法規定明年全台 1874 家上市櫃公司，必須提撥盈餘替月薪不到 6.3 萬的基層員工加薪，被稱之為加薪條款，盼帶動國內就業市場正向循環，對此有 58.1% 受訪上班族表示「加薪條款」有助於帶動國內薪資成長，給予正向積極評價。

7 月即將召開最低工資審議會，為邊際勞工爭取更多薪資成長空間，而對於廣大授薪階層而言，有多少人敢於開口爭取加薪呢? 調查指出 61.8% 上班族會苦撐 2 年 2 個月等待加薪，若被持續無視才會主動要求；另有 38.2% 上班族則表示不論多久沒被加薪，都不會主動爭取。