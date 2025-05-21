利率升至2月以來新高 美國上周房貸需求下跌逾5%

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2025-05-21 19:16

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經過數周窄幅波動後，房貸利率上周大幅走高。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整的指數，這導致房貸申請量較前周下降 5.1%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸，平均合約利率從 6.86% 上升至 6.92%，僅較去年同期低 9 個基點。自備 20% 頭款的貸款，包括發起費在內，點數從 0.68 上升至 0.69。

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MBA 資深副總裁兼首席經濟學家法蘭坦東尼 (Mike Fratantoni) 表示：「上周房貸利率躍升至 2 月以來最高，投資人擔心通膨上升以及赤字和債務增加的影響。」

近幾周以來，購屋房貸申請數量一直在上升，但本周卻下降了 5%，較去年同期高出 13%。與幾個月前相比，購屋者看到的市場房源數量要多得多，但更高的利率以及對經濟狀況和通貨膨脹的日益擔憂，給通常繁忙的春季帶來了寒意。