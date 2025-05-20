〈台幣〉美元續疲 520就職周年量能急凍小升收30.179元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-20 18:22

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總統賴清德 520 就職屆滿一周年，台股今 (20) 日驚險收紅，新台幣兌美元匯率跟隨主要亞幣偏升，呈現股匯齊揚，但匯市整體交投清淡，終場以 30.179 元、升值 2.6 分作收，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.96 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.2 元開盤，最高來到 30.155 元、最低為 30.21 元，匯價波動不大。

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匯銀人士指出，由於美元走勢續疲，外資轉趨觀望，出口商也未出現前一、兩周的恐慌性拋匯，盤面上僅剩例行性拋補，相較日前動輒 20 億美元的成交量差異相當大，但出口商月底仍有拋匯需求，可能推升新台幣續挑戰 30 元整數大關。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數續跌 0.28%， 亞幣仍呈升貶互見，日元狂升 0.50%，新台幣、新加坡幣約升值 0.08-0.09%，而韓元貶值 0.17%，人民幣貶值 0.08%。