央行副總裁嚴宗大：正面看待主權基金 惟不應由央行主導

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-21 17:51

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總統賴清德 520 就職滿周年演說表示，我國將成立主權基金，對此，台灣央行副總裁嚴宗大今 (21) 日赴立法院備詢指出，央行對成立主權基金抱持正面態度，但不應由央行主導，且央行立場是不宜由外匯存底直接無償撥用。

嚴宗大表態，主權基金不應由央行主導，因管理外匯存底和管理主權基金完全是個不同的事情，至於立委問及，央行是否願意投資主權基金，他則說，不宜由外匯存底直接無償撥用。

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央行提出，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗，其首批資金來源有以下幾種方式，包括： (1) 財政部發債：如新加坡財政部是將發行特別公債買匯，再將此外幣資金委託 GIC 管理及投資，投資海外資產。

(2) 財政部撥款：新加坡 Temasek 是由財政部出資成為淡馬錫的股東，再由淡馬錫投資取得新加坡 35 家國營企業 (如新加坡電信、新加坡航空、星展銀行等) 股權。

(3) 財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款：如南韓 KIC 的資本額係由財政部承諾出資，而首批託管資金來自於財政部外匯平穩基金和南韓央行外匯存底。

嚴宗大建議，先訂立專法，再設立獨立專責的主權基金管理機構。