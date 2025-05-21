寧德時代赴港IPO連兩天攀漲 為何將9成募得資金投往歐洲？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-21 15:30

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寧德時代 (03750-HK)(300750-CN) 周二 (20 日) 正式在港交所掛牌上市，成為今年全球規模最大的 IPO 計畫。此次港股上市不僅刷新企業融資紀錄，更因其將約九成募資投向歐洲市場引發全球關注。作為全球動力電池龍頭企業，此舉標誌著中國新能源產業全球化佈局進入新階段。

根據招股書，寧德時代此次全球發售籌資總額達 356.57 億港元，行使超額配售權後增至 410 億港元。這筆金額不僅創下港股近四年最大 IPO 紀錄，更吸引 23 家基石投資人參與認購，包括中東主權基金科威特投資局、中石化 (香港) 及高瓴資本等機構，鎖定期達半年。值得關注的是，國際配售部分佔比高達 97.5%，僅 7.5% 面向散戶，顯示法人機構對寧德時代的公司策略方向的高度認可。

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中國《財經》雜誌報導，九成募資投向匈牙利專案成為此次上市最受矚目焦點。依照規劃，寧德時代將在匈牙利德布勒森基地分三期建設年產 100GW/h 的電池生產線，其中頭兩期合計 72GW/h 產能已啟動建設。該項目總投資額約 73 億歐元，其中首期投資 27 億歐元，預計 2025 年投產。

寧德時代管理層透露，歐洲本地化生產不僅能規避貿易壁壘，更能縮短對歐洲車廠的交付半徑，從中國出口的運輸時間將從 40 天縮短至 2 周以內。

寧德時代選擇歐洲作為戰略重心的背後，是國內外市場格局的深刻變化。韓國 SNE Research 數據顯示，今年首季寧德時代國內市佔率年減 4.15 個百分點至 44.34%，海外市佔率則提升至 29.5%，較南韓 LG 新能源高出 7.2 個百分點。這種此消彼長的態勢促使寧德時代將成長引擎轉向海外，尤其是歐洲市場。

面對國內市場競爭白熱化，寧德時代正遭遇多重挑戰，碳酸鋰價格波動導致產業鏈價格下行，去年營收出現 9.7% 的負成長，國內市佔率也因車廠自建電池廠等因素持續下滑。

與此同時，美國市場因貿易壁壘受阻，迫使寧德時代將策略重點轉向歐洲。值得注意的是，儘管匈牙利計畫已投入 7 億歐元，但德國工廠至今僅實現微利，凸顯海外營運的長期投入特性。

從資本運作層面觀察，港股上市為寧德時代提供了關鍵的「銀彈」。相較於 A 股股價 6.7% 的折價，寧德時代在港股溢價 7.28% 的特殊現象，反映出國際資本市場對新能源產業的差異化估值。

產業觀察人士分析，寧德時代的歐洲佈局隱含更深層的戰略考量。隨著歐盟碳關稅機制落地，在地化生產將成為進入歐洲車廠供應鏈的門檻。目前寧德時代已為 BMW、福斯等車廠供貨，匈牙利基地落成後將涵蓋歐洲主要車廠的半徑需求。

相較於美國市場的技術授權模式，歐洲工廠的實體投資更有利於建構穩定的在地化服務體系。

不過，地緣政治風險仍是懸頂之劍。寧德時代雖調整美國市場策略，轉而透過技術合作方式參與當地項目，但歐洲也面臨供應鏈本土化要求。寧德時代管理層在上市路演中也坦言，正跟客戶協商應對方案，暗示可能採用類似「中國核心部件 + 歐洲組裝」的混合模式。

在資本市場層面，寧德時代港股上市引發的連鎖反應值得關注。中金高層指出，這為後續 A 股龍頭赴港上市樹立標桿，可能帶動更多新能源產業鏈企業登陸港股。

值得注意的是，此次 IPO 未設回撥機制，法人機構佔比高達 92.5%，此投資人結構恐將影響後續股價波動特性。