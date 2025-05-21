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近7,000名士兵、70架飛機 美陸軍閱兵式細節曝

鉅亨網編譯鍾詠翔

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川普政府6月14日將在首都華盛頓舉行閱兵式，以紀念美國陸軍成立250周年。（圖：Shutterstock）

美國在 6 月 14 日舉行的閱兵式，規模已逐漸清晰，據美國《CNN》周二（20 日）報導，一份文件顯示，閱兵式將包括近 7,000 名士兵、370 輛車輛和 70 架飛機。

據《CNN》報導，閱兵式將展示歷次戰爭中的車輛、機械和制服，陸軍跳傘小組「黃金騎士」將在總統公園南進行跳傘表演。



川普政府 6 月 14 日將在首都華盛頓舉行閱兵式，以紀念美國陸軍成立 250 周年，當天恰逢川普 79 歲生日。

川普預料將在白宮橢圓形邊緣的觀禮台上觀看這場活動，發表演說，並參加入伍儀式。

一名美國官員曾在 5 月 14 日表示，當天會有 25 輛坦克駛過華盛頓，慶祝活動耗資 2,500 萬至 4,500 萬美元。這名官員表示，陸軍計劃派大約二十輛 M1「艾布拉姆斯」坦克參加慶祝活動。

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