近7,000名士兵、70架飛機 美陸軍閱兵式細節曝

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-21 08:10

‌



美國在 6 月 14 日舉行的閱兵式，規模已逐漸清晰，據美國《CNN》周二（20 日）報導，一份文件顯示，閱兵式將包括近 7,000 名士兵、370 輛車輛和 70 架飛機。

‌



‌



川普政府 6 月 14 日將在首都華盛頓舉行閱兵式，以紀念美國陸軍成立 250 周年，當天恰逢川普 79 歲生日。

川普預料將在白宮橢圓形邊緣的觀禮台上觀看這場活動，發表演說，並參加入伍儀式。