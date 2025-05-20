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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.EXP-US的目標價調降至252元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)提出目標價估值：中位數由260元下修至252元，調降幅度3.08%。其中最高估值280元，最低估值235元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Eagle Materials Inc.評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Eagle Materials Inc.今(20日)收盤價為241.95元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股EXP市場預估目標價

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Eagle Materials Inc.241.95+0.84%

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