鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.10元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.41元，最低估值0.34元，預估目標價為4.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.41)
|0.51
|0.53
|最低值
|0.34(0.34)
|0.39
|0.45
|平均值
|0.38(0.38)
|0.44
|0.49
|中位數
|0.39(0.38)
|0.44
|0.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|235.04億
|258.78億
|281.87億
|最低值
|212.66億
|232.76億
|253.89億
|平均值
|226.66億
|245.67億
|268.04億
|中位數
|229.19億
|246.18億
|267.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.30
|0.38
|0.38
|0.27
|0.30
|營業收入
|400.46億
|432.19億
|621.97億
|606.20億
|557.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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