鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份ARE-US的目標價調降至100元，幅度約9.09%

綜合評級 - 共有14位分析師給予亞歷山卓不動產股份評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。

亞歷山卓不動產股份今(20日)收盤價為74.05元。近5日股價下跌9.09%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。