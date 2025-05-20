search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份ARE-US的目標價調降至100元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至100元，調降幅度9.09%。其中最高估值144元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予亞歷山卓不動產股份評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。

亞歷山卓不動產股份今(20日)收盤價為74.05元。近5日股價下跌9.09%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股ARE市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
亞歷山卓不動產股份74.05+1.65%

延伸閱讀



Empty