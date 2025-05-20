鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份ARE-US的目標價調降至100元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至100元，調降幅度9.09%。其中最高估值144元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予亞歷山卓不動產股份評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。
亞歷山卓不動產股份今(20日)收盤價為74.05元。近5日股價下跌9.09%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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