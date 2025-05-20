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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調升至22.5元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22.5元，調升幅度7.14%。其中最高估值28元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Blue Owl Capital Inc - Class A今(20日)收盤價為19.41元。近5日股價下跌7.14%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股OWL市場預估目標價

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Blue Owl Capital Inc - Class A19.41-0.41%

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