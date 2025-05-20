鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調升至22.5元，幅度約7.14%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22.5元，調升幅度7.14%。其中最高估值28元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Blue Owl Capital Inc - Class A今(20日)收盤價為19.41元。近5日股價下跌7.14%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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