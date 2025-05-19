鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為18.93元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.44元，其中最高估值1.8元，最低估值1.25元，預估目標價為18.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.14
|2.17
|2.01
|最低值
|1.25(1.25)
|1.2
|1.61
|2.01
|平均值
|1.47(1.47)
|1.66
|1.88
|2.01
|中位數
|1.44(1.42)
|1.61
|1.83
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|476.00億
|507.06億
|528.46億
|485.25億
|最低值
|419.59億
|432.09億
|458.70億
|485.25億
|平均值
|454.24億
|473.37億
|493.40億
|485.25億
|中位數
|457.43億
|476.65億
|493.53億
|485.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|0.40
|營業收入
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
|474.20億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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