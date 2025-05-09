鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment PlcFLUT-US的目標價調降至315元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)提出目標價估值：中位數由325元下修至315元，調降幅度3.08%。其中最高估值360.9元，最低估值245.95元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Flutter Entertainment Plc評價：積極樂觀30位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Flutter Entertainment Plc今(9日)收盤價為243.37元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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