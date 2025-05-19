小米首款休旅YU7將正式亮相！挑戰特斯拉Model Y

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 16:00

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小米 (01810-HK) 宣布，將於 5 月 22 日北京時間晚上 7 點，在戰略新品發表會上正式推出首款 SUV 車型 YU7。這款全新電動 SUV 將挑戰特斯拉 Model Y 的市場地位，有望重塑中國電動 SUV 市場格局。

小米宣布 YU7 即將到來。（圖：截自小米官方微博）

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市場估計，小米 YU7 售價約為人民幣 30 萬元起（約新台幣 133 萬元），定位為特斯拉 (TSLA-US) Model Y 的直接競爭對手，成為小米在電動車領域的關鍵戰略產品。

根據目前釋出的資訊，YU7 搭載雙馬達全輪驅動系統，最大馬力高達 681 匹，最高時速可達 253 公里，性能表現強勁。

在車身尺寸方面，YU7 擁有 3,000 毫米的軸距與 4,999 毫米的車長，整體尺寸均超越特斯拉 Model Y，主打空間寬敞與性能兼備的優勢。

此次 SUV 發表，是繼 2024 年 3 月上市並突破 10 萬輛交車的電動轎車 SU7 之後，小米汽車事業的又一重大里程碑。