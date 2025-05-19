阿里巴巴蘋果AI合作遭美國審查！股價大跌引市場關注

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 15:38

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《紐約時報》指出，美國白宮擔憂阿里巴巴與蘋果在中國推出的 AI 合作協議，可能會提升中國企業的 AI 技術能力，擴大 AI 機器人的市場影響力，同時讓蘋果面臨中國嚴格的數據安全法規和審查風險。

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然而，對阿里巴巴來說，與蘋果合作是提升其人工智慧（AI）競爭力的重要策略，能讓阿里巴巴的旗艦 AI 模型接觸到蘋果在中國的龐大用戶群，進一步鞏固其在中國 AI 市場的地位。

若該合作案被阻擋，將對阿里巴巴 AI 業務發展造成重大打擊。阿里雲部門在 2024 年第一季財報表現不佳，也令市場對阿里巴巴 AI 前景產生疑慮。

蘋果方面，與阿里巴巴合作則有望推動其備受期待的 Apple Intelligence AI 功能在中國市場落地。

中國是蘋果繼北美後的第二大市場，但由於中國法規要求必須與本地企業合作，該 AI 功能至今尚未在中國正式推出。

目前蘋果在全球市場的 AI 功能推展進度緩慢，現有 AI 服務未達預期效果。中國市場因法規限制，尚未開放任何 AI 功能，阿里巴巴的加入可能成為蘋果打開中國 AI 市場的關鍵突破口。

今年早些時候，阿里巴巴被正式宣布為蘋果在中國的 AI 合作夥伴，但目前尚不清楚蘋果是否已將阿里巴巴的 AI 技術正式整合進其 iPhone 設備中。