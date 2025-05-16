公銀也賣地上權了！土銀推出首宗地上權案於南投687坪權利金2009萬僅市價1成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-16 10:41

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中部地上權案再添一樁！土地銀行於今 (16) 日推出首宗設定地上權案，使用期間為 20 年，面積約 687 坪，權利金底價為新台幣 2,009 萬元（約土地市價 1 成），地租為申報地價的 10％（固定 + 浮動租金），地點座落於南投市精華區，預期將有利於服飾、零售業者打造大型旗艦店。

為提升資產活化效益，土地銀行本次釋出南投市包尾段 753-4、758-35 地號之地上權案，面積為 2,274 平方公尺（約 687 坪），使用分區為住宅區，建蔽率 60%，容積率為 200%，土地呈 L 型，三面臨路，地點鄰近平和國小與市立圖書館，可謂南投市的精華地段，經委託專業不動產鑑價機構鑑價，其市價約 2 億元左右。

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考量基地條件與特性，土地銀行參考鄰近地區之國營事業地上權案例，將權利金底價設定為市價一成，年限訂為 20 年，地租則設為固定租金 4.5％及浮動租金 5.5％（合計為申報地價的 10％），未來將有望助攻當地區位商圈發展，充分發揮土地資產價值。