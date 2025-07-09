Joe Lu 2025-07-09 08:25

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銅價飆漲與小型股的強勢表現，顯示市場焦點已明確轉向貿易政策及其通膨影響，蓋過了經濟數據平淡的影響

【Joe’s華爾街脈動】關稅威脅點燃通膨，市場平靜下資金輪動 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 8 日 美東時間

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重點摘要

在投資者權衡新的貿易政策威脅與清淡的經濟數據行事曆之際，美國大型股在震盪的交易日中大致持平作收。

市場出現顯著分歧，以國內為重的小型股上漲，而由於通膨擔憂，類股領導地位則明確轉向原物料和能源股。

美國公債殖利率在盤中飆升後持平作收，顯示市場對於關稅最終將會推升通膨，或對經濟成長造成更大損害，仍存在不確定性。

政府威脅將課徵新的高額關稅，包括對銅課徵 50% 的關稅，已成為市場的主要驅動力，蓋過了次要經濟數據發布的影響。

在 8 月 1 日的最後期限前，川普總統對主要貿易夥伴發出的新關稅最後通牒，已使市場的焦點明確轉向地緣政治貿易談判。

今日市場表面的平盤作收，掩蓋了背後一場由具攻擊性的、以關稅為核心的貿易政策突然回歸所引發的顯著潛在輪動。

(全文未完)