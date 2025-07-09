【Joe’s華爾街脈動】關稅威脅點燃通膨，市場平靜下資金輪動
Joe Lu
銅價飆漲與小型股的強勢表現，顯示市場焦點已明確轉向貿易政策及其通膨影響，蓋過了經濟數據平淡的影響
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 8 日 美東時間
重點摘要
- 在投資者權衡新的貿易政策威脅與清淡的經濟數據行事曆之際，美國大型股在震盪的交易日中大致持平作收。
- 市場出現顯著分歧，以國內為重的小型股上漲，而由於通膨擔憂，類股領導地位則明確轉向原物料和能源股。
- 美國公債殖利率在盤中飆升後持平作收，顯示市場對於關稅最終將會推升通膨，或對經濟成長造成更大損害，仍存在不確定性。
- 政府威脅將課徵新的高額關稅，包括對銅課徵 50% 的關稅，已成為市場的主要驅動力，蓋過了次要經濟數據發布的影響。
- 在 8 月 1 日的最後期限前，川普總統對主要貿易夥伴發出的新關稅最後通牒，已使市場的焦點明確轉向地緣政治貿易談判。
今日市場表面的平盤作收，掩蓋了背後一場由具攻擊性的、以關稅為核心的貿易政策突然回歸所引發的顯著潛在輪動。
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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