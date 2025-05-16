search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASIPBR.A-US的目標價調降至14.75元，幅度約3.12%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)提出目標價估值：中位數由15.22元下修至14.75元，調降幅度3.12%。其中最高估值20元，最低估值12.5元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予PETROLEO BRASI評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

PETROLEO BRASI今(16日)收盤價為11.22元。近5日股價上漲3.12%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股PBR.A市場預估目標價

延伸閱讀



Empty