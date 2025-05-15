海外網購名牌仿冒品恐觸商標法 財政部提醒：一旦侵權 雙重處罰最高罰50萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-15 14:00

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隨著電子商務蓬勃發展，網購已成為現代人生活的一部分，許多人則愛自國外網站購買精品或名牌消費品。財政部關務署高雄關近日發出警示，指出海關查獲仿冒品的案件有上升趨勢，許多民眾因未事先確認商品來源與商標授權，誤買仿冒品而觸犯《商標法》，甚至遭到刑事偵辦，最嚴重是刑事與行政雙重處罰，最重可處五年以下有期徒刑、得併科新台幣 50 萬元以下罰金。

高雄關指出，常見的仿冒品類型包括名牌手錶、包包、服飾，以及 3C 電子產品與電機零件等。這些商品多以低價吸引消費者，外觀與真品極為相似，讓人難以分辨真偽。

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舉例來說，一名消費者在社群平台上看到一款標榜「限量名牌包」的廣告，價格僅為市價三分之一，便下單購買。商品寄達後被海關查驗，發現其商標未經授權，屬於仿冒品。該名消費者雖無販售意圖，仍因進口仿冒品而被移送司法機關偵辦。

根據《商標法》第 97 條規定，未經商標權人同意而輸入仿冒商品者，最重可處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣 50 萬元以下罰金。即使是個人自用，只要商品數量或情節重大，也可能構成犯罪。

此外，海關在查驗進口貨物時，若發現疑似仿冒品，會依「海關執行商標權益保護措施實施辦法」通知商標權人確認。一旦確認侵權，將依法移送司法機關處理，並可能面臨行政裁罰。

KPMG 安候建業會計師事務所則提出風險管理建議，當企業在進行跨境採購或代購服務時，也應建立品牌授權審查機制，以避免因誤購仿冒品而損害企業聲譽或觸法。隨著 ESG 與企業誠信治理的重視，企業若涉及仿冒品進口，將對其供應鏈透明度與品牌信任造成嚴重衝擊，甚至影響投資人信心。

為避免誤購仿冒品，KPMG 建議消費者可遵循以下三原則：

查來源：選擇有信譽的電商平台與官方授權通路，避免透過社群平台或來路不明網站購買。 比價格：若商品價格明顯低於市價，應提高警覺，可能為仿冒品。 看授權：確認商品是否標示合法商標與授權資訊，必要時可向品牌官方查證。