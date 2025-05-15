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統一集團拓電商生態圈 Yahoo奇摩購物將整合OPENPOINT

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-15 12:55

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Yahoo奇摩購物將深度整合OPENPOINT。(圖：Yahoo奇摩購物提供)

統一集團入主雅虎台灣電商事業後，為搶攻上半年電商最大檔期 618 與龐大的點數經濟商機，Yahoo 奇摩購物宣布，將深度整合 OPENPOINT，開放平台會員綁定 OPENPOINT 帳號正式導入「點數折抵消費」機制。

Yahoo 奇摩購物說明，未來超過 1850 萬名 OPENPOINT 會員將可直接於 Yahoo 奇摩購物消費並折抵點數，也為後續導入 OPENPOINT 回饋機制、建立線上線下點數流通網打下基礎。


 據《Research and Markets》報告，台灣忠誠會員市場預估至 2028 年將超過 770 億元 (25.6 億美元)，年均成長率達 8.6%。

而 Yahoo 奇摩購物也觀察到，去年雙 11 期間首次與 OPENPOINT 攜手推出點數兌換會員體驗、折價券、購物金等活動，吸引近 30% 的 OPENPOINT 用戶轉化為「購衷心」會員，主要消費集中於美食、票券和清潔等高消費頻率品類，客單價更較一般會員高出 60%。

Yahoo 奇摩購物電子商務行銷部資深總監賴美均表示，OPENPOINT 是全台最具代表性的點數經濟體系之一，去年累計點數市場規模更突破 35 億，看好透過雙方會員生態圈串連，以放大點數應用情境為開端，帶動平台新一波消費循環。

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