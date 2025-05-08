統一首季稅後純益51.57億元年減6.8% EPS爲0.91元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 18:47

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統一企業 (1216-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季統一稅後純益 51.57 億元，季增 64.32%，年減 6.8%，每股純益爲 0.91 元，統一首季的獲利下滑，主要係受外在經濟環境影響，統一證券 (2855-TW) 等權益法投資獲利大幅減少因素。

統一 2025 年第一季營收爲 1692.65 億元，毛利率爲 33.16%，季增 1.55 個百分點，年增 0.58 個百分點，稅後純益 51.57 億元，季增 64.32%，年減 6.8%，每股純益爲 0.91 元。

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統一各轉投資事業體 2025 年第一季獲利狀況包括，統一中控 (0220-HK) 本期淨利人民幣 6.02 億元，年成長 31.8%，獲利突破同期歷史高點，主係食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

而統一超商 (2912-TW) 第一季淨利 28.96 億元較去年同期衰退 1.7%，主要係為提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，造成淨利衰退。；統一實 (9907-TW) 業第一季淨利 6.68 億元較去年同期成長 3.36 倍，主要是飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品之售價明顯提升，致本期淨利成長。

而台灣神隆 (1789-TW)2025 年第一季淨利 0.46 億元較去年減少 67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。