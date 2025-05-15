德國新總理發表首份政府聲明 稱對中俄關係感到擔憂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-15 10:39

‌



德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）周三（14 日）在聯邦議院發表就任總理以來首次講話，並提出首份政府聲明，他提到要減少對中國的依賴，並對中俄關係感到擔憂。

梅爾茨在政府聲明中視中國為德國和歐盟因應全球挑戰和經濟領域的重要合作夥伴，但他也說：「本著戰略去風險的精神，我方將減少對中國的單方面依賴。」

‌



梅爾茨表示：「我方對北京和莫斯科日益密切的關係感到擔憂。」他強調：「我方將堅定敦促中國為結束烏克蘭戰爭做出貢獻。」

關於烏克蘭問題，梅爾茨承諾會繼續支持烏克蘭。同時他表示，將盡一切努力，繼續實現歐洲和美國之間在烏克蘭問題上最大程度的團結。

梅爾茨表示，在內政問題上，他堅信德國能夠憑藉自身力量克服各種挑戰。但他同時表示，許多方面有必要改變政策，需要在許多領域重新思考，重新確定優先事項。

提及國防問題，梅爾茨宣布將進一步提升德國國防能力。他表示，聯邦國防軍應該成為歐洲最強大的常規軍隊，聯邦政府將為此提供一切必要資源。