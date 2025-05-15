伊朗企圖生產彈道飛彈零件 美國宣布新制裁

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-15 14:00

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美國財政部周三（14 日）宣布，對伊朗祭出新制裁，針對的是伊朗企圖在國內生產彈道飛彈零件的活動，這是美國總統川普今年 2 月恢復對伊朗「極限施壓」以來的最新制裁。

據《路透社》報導，美國財政部以支援伊朗彈道飛彈計畫為由，公布對 6 名個人及 12 個實體實施新制裁，包括多家設於中國和香港的企業。

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根據美國財政部說法，制裁針對的是那些「協助伊朗政權在國內取得德黑蘭彈道飛彈計畫所需關鍵製造材料」的組織。財政部長貝森特說：「美方不允許伊朗發展洲際彈道飛彈。」

在華盛頓和德黑蘭就伊朗核武計畫展開談判的同時，川普政府一直在施加制裁。

伊朗周二表示，伊朗與美國的最近一輪談判取得成果，但華府實施進一步制裁的做法與談判不可並行。

另據美國媒體《NBC》報導，伊朗最高領袖哈米尼高級顧問 Ali Shamkhani 透露，伊朗準備與川普簽署核子協議，條件是美國取消所有經濟制裁。Shamkhani 是伊朗高階官員和核子顧問。