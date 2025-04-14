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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.46元，其中最高估值8.64元，最低估值5.11元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.64(8.64)6.428.396.14
最低值5.11(5.11)5.425.86.14
平均值5.97(5.99)5.846.566.14
中位數5.46(5.37)5.776.436.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.04億33.06億36.15億37.60億
最低值28.61億29.69億21.78億37.20億
平均值30.36億32.01億31.50億37.40億
中位數30.40億31.91億34.53億37.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.897.198.126.567.60
營業收入22.92億23.34億26.39億28.24億29.61億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVB

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