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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.58元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.58元，其中最高估值1.61元，最低估值1.45元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.61(1.62)1.912.072.15
最低值1.45(1.42)1.641.852.15
平均值1.55(1.54)1.791.992.15
中位數1.58(1.55)1.792.052.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.63億22.73億26.21億28.63億
最低值19.06億21.59億25.10億28.63億
平均值19.41億22.31億25.56億28.63億
中位數19.40億22.36億25.36億28.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.260.180.370.521.59
營業收入7.04億9.29億11.59億14.31億16.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDT

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