鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace Inc(DT-US)EPS預估上修至1.58元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.58元，其中最高估值1.61元，最低估值1.45元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.61(1.62)
|1.91
|2.07
|2.15
|最低值
|1.45(1.42)
|1.64
|1.85
|2.15
|平均值
|1.55(1.54)
|1.79
|1.99
|2.15
|中位數
|1.58(1.55)
|1.79
|2.05
|2.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.63億
|22.73億
|26.21億
|28.63億
|最低值
|19.06億
|21.59億
|25.10億
|28.63億
|平均值
|19.41億
|22.31億
|25.56億
|28.63億
|中位數
|19.40億
|22.36億
|25.36億
|28.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.26
|0.18
|0.37
|0.52
|1.59
|營業收入
|7.04億
|9.29億
|11.59億
|14.31億
|16.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Dynatrace Inc(DT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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