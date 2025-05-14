菲律賓選舉 杜特蒂家族搶眼

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 15:01

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據《美聯社》周二（13 日）報導，菲律賓 2025 年期中選舉初步計票結果顯示，被羈押在荷蘭海牙國際刑事法院的前總統杜特蒂，以壓倒性優勢在家鄉城市達沃市的市長選舉中大幅領先，杜特蒂家族其他成員的表現也很搶眼。

菲律賓將在一周內公布選舉正式結果，但選舉監督機構進行的部分非正式計票顯示，杜特蒂在達沃市獲得了超過 50 萬張選票，是排名第二對手的 8 倍之多。在杜特蒂原來的臉書賬戶下，支持者的祝賀語鋪天蓋地。

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今年 3 月，杜特蒂在菲律賓馬尼拉機場被捕，目前被羈押在海牙。這引起大批支持者抗議，稱這是綁架。分析人士表示，杜特蒂被捕只會讓他及其家人在達沃和其他地區得到更堅定的支持。

杜特蒂女兒、菲律賓副總統莎拉周一在被問及父親有望勝選時表示，將會制訂關於他宣誓就任市長的方案。

杜特蒂家族在本次期中選舉的表現搶眼。杜特蒂小兒子、現任達沃市市長塞巴斯蒂安在達沃市副市長選舉的非官方計票中也遙遙領先。他的長子保羅正在尋求眾議院議員連任，他的兩個孫子也在地方選舉中處於領先地位。

此外，杜特蒂家族支持的至少 5 名候選人，在 12 個參議院席次的角逐中取得領先。

對莎拉來說，這一進展是好消息。她將於今年 7 月在參議院接受彈劾審判，罪名包括涉嫌濫用公款、密謀暗殺現任總統馬科斯等一系列指控。

莎拉被認為是 2028 年總統競選的有力競爭者。但如果她被參議院定罪，將失去職位，並喪失擔任公職的資格。她要獲得無罪釋放，在 24 名參議員中，至少要有 9 個人支持她。

根據菲律賓法律，面臨刑事指控的候選人（包括在押人員）可以競選公職，除非他們已被定罪，並用盡所有上訴機會。