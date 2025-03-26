僅花25天！寧德時代赴港上市獲陸證監會備案 擬籌資至少50億美元加速海外產能佈局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-26 15:20

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中國電池大廠寧德時代 (300750-CN)周二 (25 日) 發佈公告表示，當日收到中國證監會出具的《關於寧德時代新能源科技股份有限公司境外發行上市備案通知書》，其中顯示寧德時代打算發行不超過 2 億 20169700 股境外上市普通股。寧德時代從備案受理至獲得備案通知書僅用時 25 天。

寧德時代在 2 月 11 日提交香港上市申請，據報募資至少 50 億美元 (390 億港元)。根據港交所資訊，保薦人兼整體協調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際) 融資有限公司、J.P.Morgan Securities（Asia Pacific） Limited、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited，整體協調人包括高盛 (亞洲) 有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。

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寧德時代表示，該公司自備案通知書出具之日起 12 個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。公司申請發行境外上市外資股 (H 股) 並上市尚需取得香港證監會和聯交所等相關政府機關、監管機構、證交所批准、核准。

根據寧德時代此前發佈的上市申請書，此次寧德時代港股上市籌得的資金將重點用於海外產能擴張、國際業務拓展及境外營運資金補充，為公司長期國際化戰略提供資金支援。

業內人士表示，通過此次 H 股上市，寧德時代可有效儲備資金，並能通過國際化的資本平台增強跨境資源整合能力，進一步配置全球資源，提升公司的營運效率和獲利能力。同時，透過港股上市，寧德時代能進一步融入全球市場，吸引更多海外潛在客戶或合作夥伴。

根據去年寧德時代財報，寧德時代在全球設立六大研發中心、13 大電池生產製造基地，目前正積極推進匈牙利工廠、與 Stellantis 合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈專案的建設或籌建。

寧德時代日前披露的調研紀要顯示，未來幾年市場增速較快，為了滿足市場需求，公司在建產能有一定提升，當在建產能超過 200GWh，資本支出的增速會低於產能增速。

財報數據也顯示，寧德時代去年營收年減 9.7% 至人民幣 3620.13 億元，淨利年增 15.01% 至 507.45 億元。公司宣佈年度現金分紅及特別分紅合計人民幣 199.76 億元，擬每 10 股派發現金 45.53 元 (含稅)。