〈日股收盤〉GDP報喜日經翻紅 索尼再飆4%寫新高價

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-17 15:32

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日經 225 指數 (NKY) 周一 (17 日) 開低震盪，隨著 GDP 連三季擴增且優於預期的好消息傳出後，指數翻紅，終場小漲 0.06% 或漲 24.82 點，收 39,174.25 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.28% 或 7.69 點，收 2,766.90 點。

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日本內閣府週一報告指出，上季 (2024 年 10-12 月)GDP 季增年率為 2.8%，高於前一季度修正後的 1.7%，並超過市場普遍預期的 1.1%。這項經濟數據顯示，日本經濟持續穩定成長，基本上符合央行的預測。第四季的擴張可能會讓日本央行更有信心透過逐步升息來解除超寬鬆政策。

焦點股部分，繳出亮麗財報的索尼再連續兩天飆漲之後，周一再度上漲 4.1% 至 3857 日元，創下收盤新高價。

上季經濟成長優於預期，帶動金融族群走高，三菱日聯上漲 2.01%，三井住友金融上漲 1.95%，瑞穗金融上漲 0.6%。

川普計劃 4 月 2 日對進口汽車加徵關稅，汽車類股應聲下跌，豐田汽車下跌 1.11%，本田重挫 3.1%，日產汽車下跌 0.4%。