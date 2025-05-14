漲勢僅反應市場情緒改善！高盛：亞洲股市反彈過猛過快

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-14 10:21

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亞洲股市今 (14) 日早盤普遍上漲，但華爾街投行高盛(GS-US) 上周六 (10 日) 發布研究報告指出，儘管亞股經歷暴跌 15% 後強勁反彈，但經濟成長前景仍面臨多重挑戰，投資人需警惕短期回檔風險與中長期結構性矛盾，建議採取防禦性策略 14 應對複雜市場環境。

涵蓋亞洲主要新興市場 MXAPJ 指數自今年 2 月 21 日創下的高點回落 15% 後，在 4 月 9 日觸底 16%，目前則離今年高點不足 5%，多數市場呈「跌幅越深、反彈越猛」特徵，如印尼韓國股市彈幅達 28%。

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高盛指出，此輪反彈主要受四重因素推動：美國與英國達成貿易協議、中美高層重啟對話緩和關稅擔憂；美國經濟衰退機率雖仍達 45%，但政策不確定性指數緩解提振市場情緒；新台幣單日升值 4% 創 40 年新高，亞幣走強預期提升淨資回報，但市場修復更多反映的是情緒改善，而非基本面。

高盛將今年 MXAPJ 獲利成長預期從市場共識的 10% 下調至 7%，2026 年預期亦低於市場預測。核心風險在於，全球貿易摩擦持續擾動供應鏈，美國及主要經濟體需求走軟跡象顯現；企業獲利負面情緒蔓延，領先指標顯示獲利下修壓力未充分釋放。

但與此同時，市場定價卻呈過度樂觀特徵。MXAPJ 指數上月實質報酬率達 + 1%，遠超模型預測的 - 5%。未來 12 個月遠期本益比回升至 13.3 倍，雖處於 20 年中位數，但未計入地緣政治衝突升級等潛在衝擊。

歷史數據顯示，當市場樂觀情緒與獲利現實出現背離時，往往伴隨劇烈調整。

高盛在報告中還預測，受獲利成長疲軟與估值透支影響，MXAPJ 指數未來 3 個月可能下跌 4%，目標點下修至 570，較目前低約 5%。基於不同情境的推演顯示，若美國降低關稅且政策趨穩，12 個月回報恐較基準高 6%，但若美國經濟陷入衰退，回報率將暴跌 23%。

高盛特別指出，目前估價模型未充分反映地緣政治風險，區域衝突或供應鏈脫鉤可能引發連鎖反應。

面對不確定性，高盛建議投資人從追逐β收益轉向挖掘α機會，超配中國（專注 A 股）及日本市場，低配澳洲與台灣。產業配置上，高盛傾向網路龍頭與公用事業等防禦類股，減持大宗商品及全球週期性股票。

此外，高盛還建議投資聚焦三大方向，分別是中國政策支持的國產替代與消費復甦、AI 技術滲透領域、具備穩定股息回報的防禦性標的。美元走勢分化帶來的套利機會也被納入考量。