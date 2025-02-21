鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為73.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.12元，其中最高估值2.5元，最低估值2.08元，預估目標價為73.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.5(2.5)
|3.1
|3.23
|最低值
|2.08(2.1)
|2.48
|3.11
|平均值
|2.16(2.2)
|2.67
|3.16
|中位數
|2.12(2.2)
|2.65
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.28億
|38.05億
|41.34億
|最低值
|30.04億
|34.48億
|40.52億
|平均值
|30.62億
|35.69億
|40.93億
|中位數
|30.55億
|35.42億
|40.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.64
|-0.07
|0.52
|0.52
|營業收入
|10.18億
|14.33億
|17.25億
|21.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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