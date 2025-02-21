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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為73.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.12元，其中最高估值2.5元，最低估值2.08元，預估目標價為73.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.5(2.5)3.13.23
最低值2.08(2.1)2.483.11
平均值2.16(2.2)2.673.16
中位數2.12(2.2)2.653.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值31.28億38.05億41.34億
最低值30.04億34.48億40.52億
平均值30.62億35.69億40.93億
中位數30.55億35.42億40.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.64-0.070.520.52
營業收入10.18億14.33億17.25億21.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAN

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