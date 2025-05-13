美中關稅協議引爆美股！那指重返牛市標普突破200日均線 專家：企業獲利韌性仍存疑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-13 17:10

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標普周一自 3 月低點反彈，首次突破 200 日移動平均線，那指更較 4 月低點上漲 22%，進入技術性牛市。道瓊漲幅達 2.81%，創下 2023 年 10 月以來最大單日漲幅紀錄。

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分析師表示，此輪反彈的核心驅動力來自中美日內瓦會談達成的關稅協議。根據聲明，美國對中綜合稅率從 145% 大幅降至 30%，中國對美關稅亦從 125% 調至 10%，涵蓋新能源設備、消費性電子等民生領域，91% 的額外關稅被取消。晶片、生醫等策略產業的 24% 關稅則暫緩 90 天，保留 10% 基準稅率。這項進展顯著緩解市場對全球供應鏈斷裂的擔憂。

中美關係的階段性緩和，也讓投資人重新評估聯準會 (Fed) 貨幣政策路徑。交易員將今年降息預期從三次削減至兩次，最早一次可能延後至 9 月。

芝加哥聯準銀行主席古爾斯比示警稱關稅的停滯性通膨效應仍存，政策調整需保持謹慎，而市場則押注經濟軟著陸機率上升，推動美元空頭部位加速平倉。

BlueBay 固定收益投資長 Mark Dowding 指出，先前市場過度計入衰退風險，如今「撤出部分防禦性交易是合理選擇」。

《彭博資訊》策略師 Cameron Crise 形容，過去六周的恐慌情緒因關稅暫停而「如夢初醒」。富國銀行策略師強調，美元走強與美債殖利率攀升，反映出市場對政策轉向的重新定價。

儘管股市狂歡，法人機構對後市仍持審慎態度。摩根士丹利策略師 Michael Wilson 警告，目前反彈僅滿足「貿易樂觀情緒」與「獲利修正」兩項條件，Fed 政策轉向與美債殖利率回落尚未實現，維持長期漲勢仍需要更多的證據。

大摩也提醒投資人，企業獲利修復與通膨數據韌性可能限制上行空間。

瑞銀全球財富管理公司分析師 Ulrike Hoffmann-Burchardi 則觀察到投資人專注於焦點已轉向協議能否轉化為持久解決方案。

哈里斯金融集團執行合夥人 Jamie Cox 坦言，達成最終協議「仍有陡峭山路要爬」，但 90 天暫停期為企業提供了緩衝窗口。

Singular 銀行策略主管 Roberto Scholtes 則質疑美股能否重返歷史高點，認為經濟政策不確定性仍將拖累企業獲利。

中美協議的全球影響亦引發連鎖反應，歐盟對談判進展表示歡迎，並稱有助於穩定供應鏈。

不過，分析師指出，美國對戰略產業保留關稅豁免權，可能為後續談判埋下伏筆。同時，美股 VIX 跌破 20 長期平均值，較 4 月高峰 60 大幅回落，顯示市場恐慌情緒顯著降溫。

隨著財報季接近尾聲，90% 的標普 500 企業已公佈最新一季業績，零售巨頭沃爾瑪等關鍵公司財報將成為市場下一階段的風向球。