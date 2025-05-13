川普正式展開中東行！美媒：訪問阿拉伯國家期間 將簽署總價值1兆美元的交易

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-13 09:10

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美國網媒《Axios》周一 (12 日) 引述消息人士報導，美國總統川普周一展開中東行，在訪問期間打算跟阿拉伯國家簽署總價值 1 兆美元的協議。川普周一展開第二個總統任期以來首次出訪行程，將訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，並參加美國和波灣國家領袖峰會。

美國和阿拉伯官員透露說：「川普周一啓程前往波灣國家，旨在簽署總價值為 1 兆美元的交易和投資協議。此次川普訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國幾乎完全圍繞資金問題，地緣政治問題為次要。儘管川普曾明確表示，希望達成沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的協議，但他跟幕僚們知道，在當前加薩衝突持續的背景下，這一可能性很小。」

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川普今年 3 月曾告訴記者，沙烏地阿拉伯同意在他任任向美國企業支付 1 兆美元。「上次他們拿出 4500 億美元，但這次他們變得更有錢了。我們都老了。所以我說『若你們四年內向美國公司支付 1 兆美元，我就去。』他們同意了。」

報導指出，在沙烏地阿拉伯，川普預計簽署的協議將包括至少 1000 億美元的軍火合約，以及能源和礦產資源領域的大型交易。卡達則將在川普到訪時宣佈 2000 億至 3000 億美元的交易和投資，包括與波音達成的大型民用飛機交易，以及一項價值 20 億美元的美制 MQ-9「死神」無人機採購合約，阿聯也承諾未來 10 年向美國投資 1.4 兆美元。

值得注意的是，川普中東行訪問國家首站為卡達。

就在川普出訪前兩個禮拜，川普之子艾瑞克前往卡達首都多哈參加簽約儀式，打算在卡達興建價值 55 億美元的高爾夫度假村。

川普家族企業—川普集團現由長子小川普及艾瑞克經營，在卡達的高爾夫度假村建案占地 800 公頃，由卡達主權財富基金支持的房地產公司所主導。

此外，沙烏地阿拉伯房地產開發商巨頭也宣布與川普集團合作，推出多個房地產計畫，包括杜拜的川普大樓計畫，以及在吉達和首都利雅德各建 2 座川普大樓。

報導還指出，卡達還可能贈送川普一架 747 大型噴射客機來作為美國總統座機「空軍一號」，卡達政府和五角大廈正在審查這一問題。