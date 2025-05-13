鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為14.46元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.81元，其中最高估值0.93元，最低估值0.69元，預估目標價為14.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.93(0.92)
|0.92
|1
|最低值
|0.69(0.6)
|0.41
|0.63
|平均值
|0.82(0.8)
|0.66
|0.76
|中位數
|0.81(0.8)
|0.64
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.64億
|43.26億
|47.54億
|最低值
|36.02億
|38.16億
|42.05億
|平均值
|40.89億
|40.94億
|44.52億
|中位數
|40.80億
|40.93億
|44.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.28
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|營業收入
|25.56億
|28.77億
|30.59億
|33.72億
|38.50億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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