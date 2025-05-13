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鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為14.46元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.81元，其中最高估值0.93元，最低估值0.69元，預估目標價為14.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.93(0.92)0.921
最低值0.69(0.6)0.410.63
平均值0.82(0.8)0.660.76
中位數0.81(0.8)0.640.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值43.64億43.26億47.54億
最低值36.02億38.16億42.05億
平均值40.89億40.94億44.52億
中位數40.80億40.93億44.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.280.380.680.810.80
營業收入25.56億28.77億30.59億33.72億38.50億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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