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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股VRT-US的目標價調降至118.99元，幅度約4.81%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至118.99元，調降幅度4.81%。其中最高估值150元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予維諦技術控股評價：積極樂觀21位、保持中立4位、保守悲觀0位。

維諦技術控股今(15日)收盤價為71.57元。近5日股價上漲4.81%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VRT市場預估目標價

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