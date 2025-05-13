蘋果在中國展開新一輪降價！iPhone 16 Pro降2,000 能參加國家補貼了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-13 05:00
有消息稱，蘋果 (AAPL-US) 上周六（10 日）向渠道商下發調價通知，周日渠道商開始調價。據《第一財經》周一報導，在深圳兩個不同渠道商的門市，iPhone 16 系列確實周日開始降價，且最高降價額度都是人民幣 1,400 元。
相較於線下蘋果授權門市最高降價人民幣 1,400 元，一些電商渠道的 iPhone 16 降價幅度更大，一些產品售價比蘋果官網價格便宜 2,000 元。
隨著 iPhone 16 系列降價，原本價格高於人民幣 6,000 元、無法享受國補的 iPhone 16 Pro，部分機型也能享受中國的國家補貼了。
蘋果降價的背後，是大中華區營收已連續幾個季度下滑。2024 年度第四季財報顯示，大中華區收入為 150.33 億美元，是蘋果唯一一個出現收入下滑的市場。
2025 年度第一季，大中華區收入為 185.1 億美元，較去年同期減少 11%。2025 年度第二季，大中華區收入為 160 億美元，再次下滑。
市場研究機構 IDC 的數據顯示，今年第一季，在中國智慧手機市場，小米、華為、OPPO、vivo 的出貨量都出現增長，但蘋果的出貨量年降 9%。
今年 1 月，蘋果官方已進行一次限時降價。當時蘋果中國官網公布新年促銷活動，1 月 4 日至 7 日，用戶以符合條件的支付方式購買指定產品，最多優惠人民幣 800 元，iPhone 16 系列最多優惠 500 元。
在銷售壓力下，蘋果已在打破不輕易降價的傳統，除此之外，蘋果也在尋找其他方法，吸引消費者。
近日有消息稱，蘋果已經在研發折疊螢幕手機，可能會在明年出貨。一名業界分析人士說，蘋果折疊機的推出時間，一定程度上取決於 iPhone 銷售情況，如果 iPhone 銷售疲弱，可能會促使蘋果加速推出折疊機。
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