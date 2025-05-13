蘋果在中國展開新一輪降價！iPhone 16 Pro降2,000 能參加國家補貼了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-13 05:00

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相較於線下蘋果授權門市最高降價人民幣 1,400 元，一些電商渠道的 iPhone 16 降價幅度更大，一些產品售價比蘋果官網價格便宜 2,000 元。

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隨著 iPhone 16 系列降價，原本價格高於人民幣 6,000 元、無法享受國補的 iPhone 16 Pro，部分機型也能享受中國的國家補貼了。

蘋果降價的背後，是大中華區營收已連續幾個季度下滑。2024 年度第四季財報顯示，大中華區收入為 150.33 億美元，是蘋果唯一一個出現收入下滑的市場。

2025 年度第一季，大中華區收入為 185.1 億美元，較去年同期減少 11%。2025 年度第二季，大中華區收入為 160 億美元，再次下滑。

市場研究機構 IDC 的數據顯示，今年第一季，在中國智慧手機市場，小米、華為、OPPO、vivo 的出貨量都出現增長，但蘋果的出貨量年降 9%。

今年 1 月，蘋果官方已進行一次限時降價。當時蘋果中國官網公布新年促銷活動，1 月 4 日至 7 日，用戶以符合條件的支付方式購買指定產品，最多優惠人民幣 800 元，iPhone 16 系列最多優惠 500 元。

在銷售壓力下，蘋果已在打破不輕易降價的傳統，除此之外，蘋果也在尋找其他方法，吸引消費者。