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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.77元，其中最高估值2.27元，最低估值1.64元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.27(2.27)3.023.794.61
最低值1.64(1.66)2.022.333.55
平均值1.82(1.83)2.412.993.83
中位數1.77(1.8)2.382.923.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.66億65.23億77.24億86.16億
最低值45.97億53.68億62.42億74.54億
平均值47.91億58.42億69.63億80.18億
中位數47.74億58.40億68.93億80.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.380.540.510.290.75
營業收入20.27億27.03億26.79億32.33億40.07億

詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARM

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