鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.77元，其中最高估值2.27元，最低估值1.64元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.27(2.27)
|3.02
|3.79
|4.61
|最低值
|1.64(1.66)
|2.02
|2.33
|3.55
|平均值
|1.82(1.83)
|2.41
|2.99
|3.83
|中位數
|1.77(1.8)
|2.38
|2.92
|3.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.66億
|65.23億
|77.24億
|86.16億
|最低值
|45.97億
|53.68億
|62.42億
|74.54億
|平均值
|47.91億
|58.42億
|69.63億
|80.18億
|中位數
|47.74億
|58.40億
|68.93億
|80.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|0.54
|0.51
|0.29
|0.75
|營業收入
|20.27億
|27.03億
|26.79億
|32.33億
|40.07億
詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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