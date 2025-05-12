search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納ILMN-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值190元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予伊魯米納評價：積極樂觀10位、保持中立14位、保守悲觀2位。

伊魯米納今(12日)收盤價為75.76元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ILMN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
伊魯米納81.8+7.97%

延伸閱讀



    Empty