鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納ILMN-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值190元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予伊魯米納評價：積極樂觀10位、保持中立14位、保守悲觀2位。
伊魯米納今(12日)收盤價為75.76元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納ILMN-US的目標價調降至105元，幅度約4.55%
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大跌5.3%，報75.36美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為110.00元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.01%，報80.18美元