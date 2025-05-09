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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納ILMN-US的目標價調降至105元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至105元，調降幅度4.55%。其中最高估值190元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予伊魯米納評價：積極樂觀10位、保持中立14位、保守悲觀2位。

伊魯米納今(9日)收盤價為75.44元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ILMN市場預估目標價

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